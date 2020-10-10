В Нагорно-Карабахской республике за день погибли 28 военных

За прошедшие сутки в ходе боёв в Нагорно-Карабахской республике погибли 28 военнослужащих.

Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики. Общее количество военных, погибших в ходе конфликта, составило 385.

Напомним, с 10 октября в НКР действует режим прекращения огня, о котором договорились представители Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.