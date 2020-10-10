За прошедшие сутки в ходе боёв в Нагорно-Карабахской республике погибли 28 военнослужащих.
Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики. Общее количество военных, погибших в ходе конфликта, составило 385.
Напомним, с 10 октября в НКР действует режим прекращения огня, о котором договорились представители Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.