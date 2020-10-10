С 12:00 по местному времени (11:00 по Москве) в Нагорном Карабахе установился режим прекращения огня.
Ранее о прекращении огня с 10 октября договорились представители Армении и Азербайджана в Москве при участии российской стороны.
Переговоры дипломатов длились больше 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.