В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня

С 12:00 по местному времени (11:00 по Москве) в Нагорном Карабахе установился режим прекращения огня.

Ранее о прекращении огня с 10 октября договорились представители Армении и Азербайджана в Москве при участии российской стороны.

Переговоры дипломатов длились больше 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.