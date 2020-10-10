В Турции оценили результаты переговоров Армении и Азербайджана

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором накануне договорились Армения и Азербайджан, не заменит "решение проблемы", возникшей в регионе.

Такое мнение озвучили в Министерстве иностранных дел Турции.

"Объявленное перемирие является важным первым шагом для урегулирования ситуации, однако оно не заменит окончательного решения проблемы", — отметили в ведомстве.

Несмотря на это, "Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан".