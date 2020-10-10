Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором накануне договорились Армения и Азербайджан, не заменит "решение проблемы", возникшей в регионе.
Такое мнение озвучили в Министерстве иностранных дел Турции.
"Объявленное перемирие является важным первым шагом для урегулирования ситуации, однако оно не заменит окончательного решения проблемы", — отметили в ведомстве.
Несмотря на это, "Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан".
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.