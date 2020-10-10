В Карабахе везде прекращены бои, кроме Гадрута

По всей территории Нагорно-Карабахской республики прекращены боевые действия после режима прекращения огня, который вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел непризнанной республики. Однако до сих пор продолжаются боевые столкновения в Гадруте, где сейчас проходит операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы.