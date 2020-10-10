По всей территории Нагорно-Карабахской республики прекращены боевые действия после режима прекращения огня, который вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел непризнанной республики. Однако до сих пор продолжаются боевые столкновения в Гадруте, где сейчас проходит операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.