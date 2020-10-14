В России появится новый самолёт "судного дня"

В России на смену Ил-80 придёт новый самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М.

Речь идёт о воздушных пунктах управления войсками. Самолётами "судного дня" такие командные пункты назвали в США: там предполагали, что такие системы будут задействованы в ходе ядерной войны в случае уничтожения наземных структур управления.

В России таким самолётом стал Ил-80, разработанный на базе пассажирского Ил-86.

Как сообщает ТАСС, замена Ил-80 на Ил-96-400М значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Сообщается, что до этого на вооружение российской армии было принято четыре самолёта Ил-80, один из таких бортов предназначается для президента.