Пилотов бомбардировщиков Су-34 научат вести воздушный бой

В программу подготовки пилотов бомбардировщиков Су-34 внесут коррективы, согласно которым лётчики будут обучаться ведению воздушного боя на больших высотах и сверхзвуковых скоростях.

Как сообщает портал topwar. ru, ранее бомбардировщик Су-34 в основном применялся как ударный самолёт для уничтожения наземных и морских целей. Известно об оснащении самолётов ракетами класса "воздух-воздух" для выполнения боевых задач в Сирии.

Первые учения по новой программе уже прошли в Центральном военном округе. На высоте 15 километров пилоты обнаружили условного противника и уничтожили его.