В Сибири военные отработали два новых способа ведения боя

В Сибири военнослужащие Центрального военного округа впервые отработали два новых способа ведения наступательного боя.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные отработали навыки боевых действий во время учений мотострелковых бригад в Кемеровской области. Во время проведения манёвров мотострелки испытали новый способ ведения наступательного боя — обход узлов обороны противника с их блокированием и изоляцией действиями рейдового отряда.

Также военнослужащие применили новый элемент построения войск — мобильный эшелон, который способен действовать во всех направлениях, в зависимости от поставленной командованием задачи.