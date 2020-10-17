Алиев обвинил Армению в военных преступлениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении совершила военное преступление, обстреляв город Гянджа.

Об этом глава республики сообщил в ходе обращения к нации, которое транслировали по государственному каналу АЗТВ.