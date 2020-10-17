Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении совершила военное преступление, обстреляв город Гянджа.
Об этом глава республики сообщил в ходе обращения к нации, которое транслировали по государственному каналу АЗТВ.
"Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ", — отметил Алиев.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.