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В Ленобласти задержали главу района по делу о мошенничестве

В Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова по делу о мошенничестве.

Ранее Орлов подал в отставку из-за финансовых махинаций, которые совершил его подчинённый экс-председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.

"Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчинённому, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район", — утверждал Орлов.

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