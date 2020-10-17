В Ленобласти задержали главу района по делу о мошенничестве

В Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова по делу о мошенничестве.

Ранее Орлов подал в отставку из-за финансовых махинаций, которые совершил его подчинённый экс-председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.