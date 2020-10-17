В Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова по делу о мошенничестве.
Ранее Орлов подал в отставку из-за финансовых махинаций, которые совершил его подчинённый экс-председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.
"Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчинённому, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район", — утверждал Орлов.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.