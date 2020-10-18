Азербайджан сообщил о сбитом Су-25 ВС Армении

Азербайджанскими системами ПВО был сбит "очередной штурмовик Су-25" вооружённых сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"18 октября в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 Вооружённых сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении", — сказано в сообщении ведомства.

Представитель армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что эта информация "не соответствует действительности".

Напомним, в полночь 18 октября вступило в силу очередное перемирие.