Эрдоган: Армения получает оружие от России, США и Франции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция, США и Россия поставляют вооружение Армении.

"Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", — пояснил турецкий лидер.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция готова поддерживать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров.

Напомним, с 18 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу очередное перемирие, о котором договорились Армения и Азербайджан.