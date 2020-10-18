В лесу Свердловской области найдено тело пациента, который сбежал из больницы в Нижнем Тагиле и болел коронавирусом.
"Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка", — сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Примечательно, что мужчина сбежал из коронавирусной больницы ещё в июле текущего года. Родственники сразу же заявили о его пропаже. За побег пациенту грозило до шести месяцев тюрьмы, поэтому, вероятно, он решил спрятаться в лесу.
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