На Урале больной коронавирусом сбежал из больницы и умер в лесу

В лесу Свердловской области найдено тело пациента, который сбежал из больницы в Нижнем Тагиле и болел коронавирусом.

"Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка", — сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Примечательно, что мужчина сбежал из коронавирусной больницы ещё в июле текущего года. Родственники сразу же заявили о его пропаже. За побег пациенту грозило до шести месяцев тюрьмы, поэтому, вероятно, он решил спрятаться в лесу.