Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Собянин высказался по поводу введения комендантского часа в Москве
Врач, выдавший справки нижегородскому стрелку, арестован
Скончался писатель Владимир Шпаков
На Украине требуют декоммунизировать колбасу
В Забайкалье все школы перевели на "удалёнку"
Трамп меняет тактику: Байдена выставят "старым болтуном"
Россиянам пообещали "необычную" пятницу
Навальному не понравилось, что за него не заступился Трамп
Скотт Риттер: Путин переиграл Трампа по СНВ-3

Пашинян рассказал, за что воюет Нагорный Карабах

Нагорно-Карабахская республика отстаивает свои рубежи, чтобы доказать свой статус. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения могла избежать конфликта, если бы отказалась от территорий Карабаха и согласилась на их "неопределённый статус".

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", — написал Пашинян в Facebook.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В регионе уже два раза пытались ввести перемирие — 10 и 18 октября, однако оба режима прекращения огня были сорваны.

Последние материалы
Россия заплатила за газ для Белоруссии сама себе
Гандболисты, сыгравшие в масках, заразились коронавирусом
Собянин высказался по поводу введения комендантского часа в Москве
Врач, выдавший справки нижегородскому стрелку, арестован
Футболка Кокорина выставлена на благотворительный аукцион
Пашинян рассказал, за что воюет Нагорный Карабах
Скончался писатель Владимир Шпаков
На Украине требуют декоммунизировать колбасу
В Забайкалье все школы перевели на "удалёнку"
Трамп меняет тактику: Байдена выставят "старым болтуном"
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Новости Украины
Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына
Новости Украины
Украинский генерал сообщил о готовности захватить Донбасс
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Китай раздавит Австралию за синофобию
Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Второй признак жизни обнаружен на Венере
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников