Пашинян рассказал, за что воюет Нагорный Карабах

Нагорно-Карабахская республика отстаивает свои рубежи, чтобы доказать свой статус. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения могла избежать конфликта, если бы отказалась от территорий Карабаха и согласилась на их "неопределённый статус".

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", — написал Пашинян в Facebook.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В регионе уже два раза пытались ввести перемирие — 10 и 18 октября, однако оба режима прекращения огня были сорваны.