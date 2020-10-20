Армия Армении захватила обломки турецкого беспилотника

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе армия Армении сбила около десяти турецких беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Все сообщения об участии турецких беспилотников в конфликте опровергались турецкой и азербайджанской стороной. Однако Пашинян сообщил, что готов предоставить доказательства присутствия турецкой техники в Карабахае, поскольку армянская армия захватила обломки беспилотников турецкого производства.