С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе армия Армении сбила около десяти турецких беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Все сообщения об участии турецких беспилотников в конфликте опровергались турецкой и азербайджанской стороной. Однако Пашинян сообщил, что готов предоставить доказательства присутствия турецкой техники в Карабахае, поскольку армянская армия захватила обломки беспилотников турецкого производства.
"Армия обороны Арцаха сбила около десяти турецких беспилотников "Байрактар". Однако ни один не падал ранее на территории, контролируемые Армией обороны. Похоже, наконец у нас появились обломки "Байрактара", которые свидетельствуют, что он был выпущен в сентябре, а сверхсовременная камера была произведена в Канаде в июне", — пояснил политик.
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