Ударная группа Каспийского флота уничтожила условного противника

В рамках тактического учения экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" и малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии в составе корабельных ударных групп провели артиллерийские стрельбы по морским целям из установок АК-176М, А-190, АК-630М, "Дуэт", а также из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Палаш".

Кроме того, отряд кораблей совместно с авиацией Южного военного округа провел учение по защите морской экономической деятельности России в Каспийской морской зоне.

По замыслу учения, судно условного противника с группой захвата на борту попыталось уничтожить буровую платформу в Каспийском море. Пара многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителя Су-27 и бомбардировщика Су-24 нанесли удары по условному противнику.

Экипаж ракетного корабля "Великий Устюг" вступил в бой с неопознанным судном и захватил его, а экипаж корабля "Дагестан" отправил быстроходный катер со специальным подразделением противодиверсионных сил для уничтожения условного противника.

Отряд спецназа Каспийской флотилии блокировал и уничтожил группу условного противника в ближнем бою.