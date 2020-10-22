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В Бурятии проходят тактические учения танкистов

На полигоне Бурдуны в Бурятии проходят масштабные учения танкистов пятой танковой бригады 36-ой армии.

В Бурятии проходят тактические учения танкистов

В манёврах задействованы более тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.

Военнослужащие отработали комплексное прикрытие танковой колонны во время марша от беспилотников и нападения диверсантов условного противника на скоростных заминированных объектах. Для уничтожения групп диверсантов в тыл врага был заброшен тактический десант. Участники манёвров успешно преодолели разрушенный мост и минное поле.

Ход учений проинспектировал заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а руководил действиями военных генерал-майор Руслан Абдулхаджиев. Отмечается, что в ходе учений были применены современные приёмы, отработанные в локальных конфликтах, такие как "танковая карусель", "сирийский вал" и "танковые качели".

Как сообщает портал infpol.ru, с воздуха танки прикрывали штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. Доразведка целей велась с самолета Су-24МР.

Для поражения целей на дальних расстояниях использовалась система залпового огня "Град" и САУ "Акация". В манёврах были задействованы специалисты РЭБ и расчёты беспилотников "Орлан-10".

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