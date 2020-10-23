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Турция не будет интегрировать российские С-400 в сети НАТО

Современные зенитно-ракетные комплексы С — 400, которые Анкара закупила у Москвы — несмотря на противодействие США, — будут действовать вне инфраструктуры командования и управления НАТО.

Турция не будет интегрировать российские С-400 в сети НАТО

Так заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

В преддверие виртуальной встречи министров обороны НАТО Акар в очередной раз подчеркнул намерение Турции ставить российские системы на вооружение.

Это стало ответом на прозвучавшее на прошлой неделе предупреждение Госдепа США, что активизация С-400 потенциально может привести к "серьезным последствиям" для "отношений безопасности" между Вашингтоном и Анкарой.

"С-400 в рамках НАТО работать не будут"

Глава Минобороны Турции особо подчеркнул, что "оборудование российского производства" не будет интегрировано в командно-диспетчерскую инфраструктуру НАТО, а будет "использоваться как автономная система".

"Его развертывание будет аналогично практике использования российского оружия С-300, которое существует в рамках НАТО", — пояснил он, вероятно, имея в виду соседнюю Грецию, которая эксплуатирует такие системы.

Акар также подтвердил недавние сообщения СМИ об успешных испытаниях Турцией С-400, которые, по данным источников, турецкие военные провели на севере страны.

"Каждая оборонная закупка включает в себя испытания и системный контроль", — сказал он, отвечая на вопрос о ходе учений.

Ранее Вашингтон настаивал на том, что подобные испытания "несовместимы с обязанностями Турции как союзника НАТО и стратегического партнера США"."

"Договоритесь между собой, и мы купим ваши Patriot"

Но министр не исключил возможности того, что Турция также купит американские системы ПВО на "правильных условиях". Ссылаясь на оппозицию к такому контракту в Конгрессе США, он сказал:

"Если вы продаете систему, то ваш долг убедить того, кому это необходимо, и поставить систему. До сих пор только Россия адекватно реагировала на потребности Турции в плане поставок оружия".

ДЛЯ СПРАВКИ

Турция закупила у России С-400 в 2019 году и ранее заявляла о планах полностью ввести эти системы в эксплуатацию к концу текущего года.

Эта сделка привела к тому, что Вашингтон отстранил Анкару от программы истребителей F-35 и пригрозил дальнейшими санкциями.

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