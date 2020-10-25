В воскресенье утром по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются локальные бои. Об этом сообщила армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника", — сказано в сообщении карабахской армии.
Отмечается, что обстановка в зоне конфликта остается стабильно напряжённой.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.