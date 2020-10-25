В Генеральной прокуратуре Армении заявили, что располагают доказательствами присутствия турецкого спецназа в Нагорном Карабахе.
По информации ведомства, турецкие инструкторы с августа проводили обучение азербайджанских военных и вместе с ними принимали участие в боевых действиях.
Ранее в Ереване сообщали о захвате обломков турецких беспилотников, которые Азербайджан использует для обстрелов Карабаха.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.