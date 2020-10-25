Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что войну в Нагорном Карабахе начала не азербайджанская сторона. По его словам, армия лишь обеспечивала оборону территории страны.

"Мы не начинали войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации объединенных наций. Устав ООН обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации. Ничего более мы не делаем.

Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, — наши граждане, и мы будем заботиться о них. Они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда", — сообщил глава республики американским журналистам.