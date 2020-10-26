В Японском море испытали вооружение новейшего корвета

В Японском море прошли очередные испытания новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного для Тихоокеанского флота.

На данном этапе была проверена работа вооружения судна. В частности, были проведены стрельбы из 100-мм универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольных автоматических установок АК-630. Кроме того, была отработана постановка радиоэлектронных помех.

Как сообщает портал topwar. ru, новейший корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота до конца этого года.