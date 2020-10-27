ВМС США: подводная мина Hammerhead остановит российский Посейдон

ВМС США активизировали реализацию своей программы Hammerhead, подав запрос на поиск подрядчиков для поставки своих новых подводных мин.
Будучи прежде всего автономным противолодочным оружием, которое может использоваться в больших количествах, в настоящее время Hammerhead является приоритетом для ВМС США и является частью Стратегии национальной обороны.
Как указывает Forbes несмотря на то, что в стратегии нет таких прямых спецификаций, главной задачей будет противодействие подводным лодкам противника на его собственной территории в Южно-Китайском море.
Со своей стороны, популярный портал Mechanics утверждает, что ВМС США готовят подводные мины нового поколения не только для Китая, но и для России.
"Важной функцией Hammerhead может быть остановка российского Посейдона, проекта беспилотной атомной подводной лодки", — пишет издание.
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