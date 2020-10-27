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ВМС США: подводная мина Hammerhead остановит российский Посейдон

ВМС США активизировали реализацию своей программы Hammerhead, подав запрос на поиск подрядчиков для поставки своих новых подводных мин.

ВМС США: подводная мина Hammerhead остановит российский Посейдон

Будучи прежде всего автономным противолодочным оружием, которое может использоваться в больших количествах, в настоящее время Hammerhead является приоритетом для ВМС США и является частью Стратегии национальной обороны.

  • Мины Hammerhead, что переводится с английского как "акула-молот", предназначены для установки на морском дне подводным роботом, что позволит не привлекать внимания противника.
  • Они стреляют инкапсулированной торпедой, когда датчики обнаруживают цель поблизости.

Как указывает Forbes несмотря на то, что в стратегии нет таких прямых спецификаций, главной задачей будет противодействие подводным лодкам противника на его собственной территории в Южно-Китайском море.

Со своей стороны, популярный портал Mechanics утверждает, что ВМС США готовят подводные мины нового поколения не только для Китая, но и для России.

"Важной функцией Hammerhead может быть остановка российского Посейдона, проекта беспилотной атомной подводной лодки", — пишет издание.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Hammerhead представляет собой модульную систему, капсульный модуль которой включает в себя легкую торпеду Mark 54, стреляющую по подводной лодке противника.
  • Для перевозки этих мин американские военные планируют использовать сверхбольшие беспилотные подводные аппараты (XLUUV, Extra Large Unmanned Undersea Vehicle), в частности, мини-субмарину Boeing Orca.
  • ВМС США приступили к разработке оружия в 2018 году и хотят иметь 30 опытных образцов в 2021 году, а сроки его поставки были назначены на 2023 год.
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