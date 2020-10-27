Пентагон отложил запуск в производство истребителей F-35

Министерство обороны США отложило запуск в широкомасштабное производство истребителей пятого поколения F-35.

Причиной переноса сроков производства стала задержка с испытаниями самолётов. Для того чтобы был дан старт полномасштабному выпуску, необходимо разрешение, которое должна подписать замминистра обороны США Эллен Лорд, однако она не может этого сделать, пока не проведены все необходимые испытания.

Как сообщает портал topwar.ru, изначально старт испытаний был намечен на декабрь этого года, но затем его перенесли на 2021 год. Исходя из этого можно сделать вывод, что массово выпускать истребитель начнут либо в следующем году, либо уже в 2022-м.