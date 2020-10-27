В Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака

Один из соратников скончавшегося националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак найден мёртвым в лесу под Красногорском.

Речь идёт об Артеме Костылеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники. Сейчас силовики выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, ранее Марцинкевич был найден мёртвым в челябинском СИЗО. Основная версия следствия — самоубийство.