Спецназ на бронемашинах уничтожил условного противника под Самарой

В Самарской области в ходе учений спецназа Центрального военного округа был уничтожен основной узел связи условного противника.

Спецназовцы провели маневры на полигоне Новая Бинарадка. Военные обнаружили замаскированный и хорошо защищённый узел связи, через который командование противника вело оперативное управление своими силами.

Военные преодолели маршем 60 километров на бронеавтомобилях "Тайфун" под прикрытием автомобилей "Тигр М СпН", оснащенных 12.7-мм пулеметами "Корд" и 30-мм гранатометами АГС-17 "Пламя".

Разведгруппы провели налёт и уничтожили средства связи условного противника, после чего зачистили территорию, уничтожив несколько наблюдательных пунктов и средств ПВО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в манёврах приняли участие 500 военнослужащих и 60 единиц военной и спецтехники.