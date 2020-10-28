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Спецназ на бронемашинах уничтожил условного противника под Самарой

В Самарской области в ходе учений спецназа Центрального военного округа был уничтожен основной узел связи условного противника.

Спецназ на бронемашинах уничтожил условного противника под Самарой

Спецназовцы провели маневры на полигоне Новая Бинарадка. Военные обнаружили замаскированный и хорошо защищённый узел связи, через который командование противника вело оперативное управление своими силами.

Военные преодолели маршем 60 километров на бронеавтомобилях "Тайфун" под прикрытием автомобилей "Тигр М СпН", оснащенных 12.7-мм пулеметами "Корд" и 30-мм гранатометами АГС-17 "Пламя".

Разведгруппы провели налёт и уничтожили средства связи условного противника, после чего зачистили территорию, уничтожив несколько наблюдательных пунктов и средств ПВО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в манёврах приняли участие 500 военнослужащих и 60 единиц военной и спецтехники.

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