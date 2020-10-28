Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Двух жительниц Красноярска освободили после шести лет рабства
ВОЗ: смертность от COVID в Европе выросла на 40% за неделю
В немецком порту собрались корабли - строители "Северного потока-2"
Приангарье "обезглавлено" COVID: половина чиновников заразились
Лукашенко "на излёте президентской карьеры" дал клятву народу страны
Скоро Запад "распилит" Украину, чтоб стало легче ей управлять
Первый в мире искусственный человеческий язык напечатан на 3D принтере
Спецназ на бронемашинах уничтожил условного противника под Самарой
Распродажа домов в итальянском городке: все по €1

Новый пистолет для силовиков получил официальное наименование

Новый пистолет "Полоз", предназначенный для Росгвардии и МВД, получил официальное название и обозначение. Теперь предусмотренное для оперативного скрытого ношения оружие имеет название "Компактный самозарядный пистолет", или "РГ120-2".

Новый пистолет для силовиков получил официальное наименование

Известно, что линейка пистолетов, в которую входит и "Полоз", была разработана в АО "ЦНИИТОЧМАШ". Также в линейку вошли армейский пистолет "Удав" и спортивный "Аспид". Разработчики отметили, что "Аспид" и "Полоз" являются копиями армейского "Удава", но предназначены для более слабого патрона.

Самозарядный РГ120-2 имеет калибр 9×19 миллиметров. Как сообщает topwar.ru, заявленная дальность стрельбы "Полоза" составляет 50 метров, в качестве снаряда используется стандартный пистолетный патрон или патрон с пулей со стальным сердечником. Магазин рассчитан на 15 или 18 патронов.

Впервые "Полоз" был продемонстрирован на форуме "Армия-2020", а в парке "Патриот" были организованы стрельбы из него.

Последние материалы
ВОЗ: смертность от COVID в Европе выросла на 40% за неделю
В немецком порту собрались корабли - строители "Северного потока-2"
Приангарье "обезглавлено" COVID: половина чиновников заразились
Лукашенко "на излёте президентской карьеры" дал клятву народу страны
Скоро Запад "распилит" Украину, чтоб стало легче ей управлять
Первый в мире искусственный человеческий язык напечатан на 3D принтере
Спецназ на бронемашинах уничтожил условного противника под Самарой
Распродажа домов в итальянском городке: все по €1
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Вирусолог: в страхе перед COVID важно не прошляпить грипп
Популярное
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта

Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.

Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Мир. Новости мира
Немцам не нравится, как ведёт себя Навальный у них в гостях
Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Иммунитет: мифы и правда
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Карабахский тупик — пат или мат?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников