Новый пистолет для силовиков получил официальное наименование

Новый пистолет "Полоз", предназначенный для Росгвардии и МВД, получил официальное название и обозначение. Теперь предусмотренное для оперативного скрытого ношения оружие имеет название "Компактный самозарядный пистолет", или "РГ120-2".

Известно, что линейка пистолетов, в которую входит и "Полоз", была разработана в АО "ЦНИИТОЧМАШ". Также в линейку вошли армейский пистолет "Удав" и спортивный "Аспид". Разработчики отметили, что "Аспид" и "Полоз" являются копиями армейского "Удава", но предназначены для более слабого патрона.

Самозарядный РГ120-2 имеет калибр 9×19 миллиметров. Как сообщает topwar.ru, заявленная дальность стрельбы "Полоза" составляет 50 метров, в качестве снаряда используется стандартный пистолетный патрон или патрон с пулей со стальным сердечником. Магазин рассчитан на 15 или 18 патронов.

Впервые "Полоз" был продемонстрирован на форуме "Армия-2020", а в парке "Патриот" были организованы стрельбы из него.