Молодые пилоты провели первые боевые стрельбы в свой праздник

Молодые пилоты армейской авиации Восточного военного округа провели первые боевые стрельбы и уничтожили условного противника.

Перед началом стрельб молодых лётчиков поздравили с профессиональным праздником и первыми боевыми стрельбами поздравило командование.

Полёты прошли на одном из полигонов округа одиночно и в составе пар на вертолётах Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор".

Экипажи провели разведку местности, обнаружили средства ПВО условного противника и уничтожили их. Кроме того, авиабомбами была уничтожена колона вражеской техники.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, основной целью манёвров было получение лейтенантами первого практического опыта полётов с боевым применением.