О'Брайен: США развернут ракеты в Европе, чтобы противостоять России

Вашингтон стремится расширить свой договор о стратегических вооружениях с Москвой, но в случае необходимости может разместить баллистические ракеты в Европе, чтобы сдержать Россию.

Так заявил советник США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы вышли из Договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие и баллистические системы поставок, чтобы обезопасить США, наших солдат в Индо-Тихом океане, защитить наших союзников и сдержать Китай. И в случае необходимости мы развернем эти ракеты в Европе, чтобы сдержать Россию", — сказал О'Брайен.

Он также отметил, что "Вашингтон приближается к соглашению с Москвой о продлении нового СНВ" (договора о сокращении стратегических вооружений):

"То, что мы пытаемся сделать сейчас, — это показать нашу решимость. Мы сделали предложение русским, и я думаю, что прогресс на этом фронте достигнут. Думаю, мы приближаемся", — отметил он.

Читайте также:

Путин: действия Вашингтона по ДРСМД ошибочны