Воздушно-космические силы провели пуск новой ракеты системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган российские ВКС выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, запуск прошёл успешно, ракета поразила условную цель с заданной точностью.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу.