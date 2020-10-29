На полигоне Сары-Шаган российские ВКС выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, запуск прошёл успешно, ракета поразила условную цель с заданной точностью.
Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу.
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