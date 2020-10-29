Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Арктике начинают оттаивать месторождения метана
Жигунов предрёк Корчевникову повторное заражение COVID-19
Федеральный судья найден мёртвым в собственной квартире в Гатчине
Солдат спецназа Австралии обвиняют в пытках и убийствах в Афганистане
Саратовского полицейского осудили за разглашение гостайны
Тихановская обещает отчисленным студентам места в вузах Польши
В США изобретена таблетка от храпа
В Мексике нашли 59 трупов без вести пропавших людей
Россияне требуют упразднить ПФР, как "ненужную структуру"

Воздушно-космические силы провели пуск новой ракеты системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган российские ВКС выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, запуск прошёл успешно, ракета поразила условную цель с заданной точностью.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу.  

Последние материалы
В Арктике начинают оттаивать месторождения метана
Жигунов предрёк Корчевникову повторное заражение COVID-19
Федеральный судья найден мёртвым в собственной квартире в Гатчине
Солдат спецназа Австралии обвиняют в пытках и убийствах в Афганистане
Саратовского полицейского осудили за разглашение гостайны
Тихановская обещает отчисленным студентам места в вузах Польши
В США изобретена таблетка от храпа
В Мексике нашли 59 трупов без вести пропавших людей
Россияне требуют упразднить ПФР, как "ненужную структуру"
Два человека погибли при взрыве газовой станции под Харьковом
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Российский шоу-бизнес
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Здоровье
Врачи объяснили, кому не страшен COVID-19
Экспертное мнение
Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго
Игорь Буккер Оружие будущего: дроны плюс ИИ Игорь Буккер Рустем Сафронов Президентская гонка в США вступает в финальную фазу Рустем Сафронов Наталия Красовская "Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса Наталия Красовская
Комментарии
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Военный эксперт рассказал, зачем Украине черноморский аналог НАТО
Соцмедиа: Дмитрий Киселев анонсировал рейтинг россиян
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Роль Турции в Карабахе
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников