В Сибири снайперы спецназа уничтожили условного противника

В Новосибирской области снайперы соединения специального назначения Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника на дальности до километра во время тактических учений.

По замыслу учений разведка с помощью беспилотников обнаружила малые группы боевиков. Снайперы получили приказ на уничтожение и совершили марш в пять километров к огневой позиции в заброшенном здании на пути следования противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, противник был уничтожен из винтовок СВ-98 и специальных снайперских винтовок "Винторез" на расстоянии от 700 до 1000 метров. Отмечается, что за время тренировки снайперы ликвидировали более 150 различных целей.