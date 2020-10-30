Двое россиян обвиняются в нападении на посольство РФ в Киеве

Двое граждан России — Михаил Агафонов и Ирина Белачеу — объявлены в международный розыск. Их обвиняют в участии в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следователями собраны неопровержимые доказательства участия Агафонова и Белачеу в антироссийской акции в Киеве, во время которой был устроен погром диппредставительства России на Украине.

"По этому уголовному делу уже установлены и привлечены к уголовной ответственности 7 граждан Украины, в числе которых Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в розыск", — говорит Петренко.

Расследование, подчеркнула представитель Следкома, продолжается. Сейчас следователи устанавливают всех лиц, причастных к нападениям на дипломатические объекты России в Незалежной.