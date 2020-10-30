Банда телефонных аферистов задержана в Подмосковье

В Подмосковье задержаны мошенники, похищавшие деньги с банковских счетов доверчивых граждан.

По словам Ирины Волк, официального представителя МВД, на данный момент установлено, что преступники звонили потенциальным жертвам и, представляясь сотрудниками СБ банка, узнавали конфиденциальную информацию, благодаря чему получали доступ к их счетам.

Деньги злоумышленники тратили на дорогую технику в интернет-магазинах, которую затем сбывали. Заказы оформлялись на соучастников, заранее подобранных организаторами сообщества.

Пока следствие располагает данными о 70 эпизодах мошенничества.

"На криминальную схему оперативники вышли в ходе работы по заявлению гражданки, сообщившей о хищении с ее банковских счетов более 2,8 млн рублей. По факту кражибыло возбуждено уголовное дело. Сотрудники установили двоих подозреваемых — курьеров, на которых, по версии следствия, оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевшей. Один из них был задержан с поличным при попытке получения товара. В городском округе Красногорск Московской области оперативники задержали его предполагаемого соучастника и 10 курьеров", — сообщила Волк.

По её словам, задержанные "сдали" одного из организаторов, который координировал "работу" курьеров и переводил "выручку" в криптовалюту.

Все 13 фигурантов заключены под стражу.