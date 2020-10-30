США успешно испытали баллистическую ракету Minuteman III

США провели успешный запуск баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.
Об этом сегодня сообщил Пентагон.
"Ракета, взлетевшая без заряда и оснащенная транспортным средством для повторного входа, преодолела расстояние в 4200 миль (6759 км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.
Испытание доказывает, что ядерный сдерживающий потенциал страны безопасен, надежен и эффективен перед лицом современных угроз", — написано в распространённом сообщении.
🚨 #BREAKING – #USAF Strategic Command tested the nuclear cable #ICBM, #MinutemanIII amid tensions with China!
The Minuteman was launched from the Vandenberg AFB in #California, #USA | #OSINT #Military
Just a warning ..pic.twitter.com/68xF6Tb4yd— ISCResearch (@ISCResearch) October 29, 2020
Полковник Эрик Куигли заявил, что эти эксплуатационные испытания служат для того, чтобы показать противникам и союзникам способность ВВС к ядерному запуску, а также помогают "проверить модели арсенала Minuteman III, гарантируя, что межконтинентальные баллистические ракеты по-прежнему отвечают "строгим требованиям к ядерному запуску".
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.