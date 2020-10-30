США успешно испытали баллистическую ракету Minuteman III

США провели успешный запуск баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сегодня сообщил Пентагон.

"Ракета, взлетевшая без заряда и оснащенная транспортным средством для повторного входа, преодолела расстояние в 4200 миль (6759 км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Испытание доказывает, что ядерный сдерживающий потенциал страны безопасен, надежен и эффективен перед лицом современных угроз", — написано в распространённом сообщении.