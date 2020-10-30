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Военные лётчики отработали посадку на условно заражённый аэродром

В Калужской области пилоты дальней авиации совершили плановые полёты и отработали посадку на условно заражённый аэродром.

Полёты выполняли экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Летчики выполнили нормативы пилотирования на разных высотах, взлёта и посадки в сложных погодных условиях, посадку по приборам.

В завершении тренировки пилоты отработали посадку на условно заражённый аэродром с искусственным задымлением и эвакуацию военнослужащих на санитарном автомобиле.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, после посадки лётчики провели специальную обработку техники.

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