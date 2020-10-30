В Калужской области пилоты дальней авиации совершили плановые полёты и отработали посадку на условно заражённый аэродром.
Полёты выполняли экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Летчики выполнили нормативы пилотирования на разных высотах, взлёта и посадки в сложных погодных условиях, посадку по приборам.
В завершении тренировки пилоты отработали посадку на условно заражённый аэродром с искусственным задымлением и эвакуацию военнослужащих на санитарном автомобиле.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, после посадки лётчики провели специальную обработку техники.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.