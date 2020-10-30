Российская авиация зачищает районы сирийских провинций от боевиков

Сирийская армия при поддержке российской авиации продолжает зачищать районы в провинциях Хама, Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор от групп боевиков.

В уничтожении групп террористов ИГИЛ* (* запрещённая в России организация) задействованы российские бомбардировщики-истребители и штурмовики, а также вертолёты ВВС Сирии, которые наносят удары по позициям боевиков в пустыне провинции Ракки и на востоке провинции Хама.

Как сообщает портал vpk-news.ru, российская авиация уничтожила десятки террористов, действующих в составе организованных группировок.