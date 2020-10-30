Экипажи кораблей Балтийского флота проверили на живучесть

В Балтийске прошли учения экипажей Балтийского флота по борьбе за живучесть на базе специального учебно-тренировочного комплекса "Каспий".

"Каспий" в точности воссоздаёт различные отсеки и помещения кораблей, и позволяет в максимально приближенных к реальной обстановке условиях — с поступлением забортной воды и имитацией возгорания — отрабатывать навыки по спасению судна и экипажей.

Как сообщает портал vpk-news.ru, в ходе учений по тушению пожара военные в кратчайшие сроки загерметизировали горящий отсек, локализовали и устранили возгорание.

В случае поступления воды военные ставят специальные пластыри и откачивают поступающую воду.