Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против того, чтобы в карабахский конфликт была привлечена третья сторона.
Так он прокомментировал призыв премьера Армении Никола Пашиняна к России об оказании военной поддержки. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовы оказать Армении военную помощь, если боевые действия будут проходить непосредственно на территории республики.
"Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны в карабахский конфликт. Мы не видим возможности привлечения какой-либо страны. Потому что окружающие нас страны — наши партнеры и друзья. Мы знаем, что армянская сторона пытается привлечь их к этим боям, однако, уверен, что этого не произойдёт", — пояснил Алиев.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?