Алиев не хочет привлекать третью сторону в карабахский конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против того, чтобы в карабахский конфликт была привлечена третья сторона.

Так он прокомментировал призыв премьера Армении Никола Пашиняна к России об оказании военной поддержки. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовы оказать Армении военную помощь, если боевые действия будут проходить непосредственно на территории республики.