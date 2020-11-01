Власти Нагорно-Карабахской республики закрыли все школы и детские сады из-за боевых действий.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена НКР Артака Бегларяна.

"Школы не работают. У нас 220 школ и 60 садов, ни один и из них не работает. 24 тысячи детей лишены права на образование, подавляющее большинство детей покинуло республику из соображений безопасности, они уехали в Армению", — пояснил омбудсмен.