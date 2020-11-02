Две тысячи молодых ракетчиков сдали выпускные экзамены

Более двух тысяч молодых военных специалистов сдали выпускные экзамены в учебных центрах РВСН и вскоре направятся в воинские части и соединения.

Подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах в Переславле-Залесском и Острове, а также в школе техников в Капустином Яре.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обучение в центрах проводится по 26 военно-учётным специальностям. В учреждениях готовят специалистов систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водителей, механиков-водителей всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младших военных специалистов по эксплуатации и ремонту систем связи.