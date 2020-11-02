У бывшей главы ростовского минздрава прошёл обыск

Дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской был проведён обыск по делу о гибели пяти пациентов с коронавирусом из-за проблем с подачей кислорода.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски также были проведены в городской администрации, областном минздраве и в доме у экс-главы горздрава Надежды Левицкой.