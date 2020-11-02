Во время тактических учений снайперы использовали новый тип винтовок

В ходе тактических учений в Хабаровском крае снайперы Восточного военного округа применили новые винтовки. Речь идёт о винтовках нового типа — СВ-98.

Данная винтовка предназначена для поражения целей находящихся на расстоянии свыше 1000 метров. В России данный тип оружию применяют подразделения Минобороны, МВД, Минюста, ФСБ, ФСО и спецназ ФСКН.

Кроме того, во время тренировки снайперы отработали новый метод взаимодействия между группами: одна из групп занимает позиции на верхних этажах здания и задаёт целеуказание для другой группы, которая ведёт стрельбу.

Как отмечает пресс-служба Министерства минобороны, такой способ повышает быстродействие и точность поражения мишеней.

Сообщается, что снайперы рассредоточили огонь. Одна группа работала по живой силе условного противника, вторая — по технике.