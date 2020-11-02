В ходе тактических учений в Хабаровском крае снайперы Восточного военного округа применили новые винтовки. Речь идёт о винтовках нового типа — СВ-98.
Данная винтовка предназначена для поражения целей находящихся на расстоянии свыше 1000 метров. В России данный тип оружию применяют подразделения Минобороны, МВД, Минюста, ФСБ, ФСО и спецназ ФСКН.
Кроме того, во время тренировки снайперы отработали новый метод взаимодействия между группами: одна из групп занимает позиции на верхних этажах здания и задаёт целеуказание для другой группы, которая ведёт стрельбу.
Как отмечает пресс-служба Министерства минобороны, такой способ повышает быстродействие и точность поражения мишеней.
Сообщается, что снайперы рассредоточили огонь. Одна группа работала по живой силе условного противника, вторая — по технике.
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