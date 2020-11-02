Работы по созданию ракетного комплекса "Баргузин" будут возобновлены

В Московском институте теплотехники заявили о готовности возобновить работы по созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин".

Шесть лет назад главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что в России будет воссоздан БЖРК "Баргузин", проектирование которого уже завершено. В 2016 году сообщалось о создании отдельных элементов будущего железнодорожного ракетного комплекса.

Как сообщает портал vpk-news.ru, оснащать "Баргузины" планировалось межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс".