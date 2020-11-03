Бывшая жена Владимира Маругова Татьяна призналась во время первого допроса, что состояла в отношениях с предполагаемым убийцей экс-мужа Александром Мавриди.
Также она опровергла, что каким-либо образом участвовала в организации преступления. Татьяна допустила, что могла что-либо сказать о благосостоянии своего бывшего мужа, однако ни в какой сговор с целью убить или обокрасть Маругова она не вступала.
Сейчас женщину отпустили.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.