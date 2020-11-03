Экс-жена "колбасного короля" признала связь с убийцей бывшего мужа

Бывшая жена Владимира Маругова Татьяна призналась во время первого допроса, что состояла в отношениях с предполагаемым убийцей экс-мужа Александром Мавриди.

Также она опровергла, что каким-либо образом участвовала в организации преступления. Татьяна допустила, что могла что-либо сказать о благосостоянии своего бывшего мужа, однако ни в какой сговор с целью убить или обокрасть Маругова она не вступала.

Сейчас женщину отпустили.