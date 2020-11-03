Спецназ Южного военного округа проведёт совместные учения с Пакистаном

Спецназ Южного военного округа примет участие в совместном учении с военнослужащими Пакистана. Учения "Дружба-2020" пройдут на территории Исламской республики Пакистан.

Манёвры будут проходить с 5 по 21 ноября, в них будут задействованы 150 военнослужащих. С российской стороны в учениях примут участие 70 спецназовцев 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие отработают совместные действия при уничтожении условных незаконных вооружённых формирований при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.

Отмечается, что целью манёвров является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами.