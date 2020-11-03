Бывший боец спецназа рассказал, что делать во время уличной стрельбы

В общественных местах всегда нужно быть начеку и обращать внимание на подозрительных людей. Они могут выдавать себя по мимике, странным жестам или внешнему виду.

Об этом РИА "Новости" рассказал ветеран спецназа Сергей Гончаров.

Он посоветовал во время уличной стрельбы упасть на землю и быстро ползти в сторону укрытия. Гончаров призвал россиян, находящихся в Европе, держаться подальше от мечетей, храмов и других религиозных объектов.