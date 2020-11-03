Корвет "Стойкий" провёл ракетные стрельбы по условным целям

Экипаж корвета Балтийского флота "Стойкий" уничтожил условные воздушные и морские цели электронными пусками ракет.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, на начальном этапе корвет отработал вопросы эксплуатации корабельных систем и повседневной деятельности в море. Кроме того, экипаж провёл тренировки по борьбе за живучесть.

Далее экипаж корвета выполнил электронные ракетные стрельбы по условным морским и воздушным целям.

Отмечается, что на следующих этапах морской подготовки наводные суда Балтийского флота отработают действия в составе ударных и поисково-ударных группировок во взаимодействии с морской авиацией.