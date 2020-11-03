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Интенсивность боёв в Карабахе снизилась

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе снизилась интенсивность боевых действий.

Об этом РИА "Новости" рассказал глава информационного отдела Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян.

"Можно сказать, что на данный момент интенсивность боев снизилась, но это произошло по причине того, что Азербайджан понял, что общевойсковые операции не приносят результатов. Еще одна причина — это то, что в ущелье в направлении Шуши был сломлен хребет элиты их cпецназа. Благодаря этому интенсивность боев не может быть на прежнем уровне. Она снизилась", — пояснил чиновник.

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