Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, но для этого Армения должна вывести своих военнослужащих из региона.

"Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше… Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что… если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", — пояснил азербайджанский лидер.