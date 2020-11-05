В Подмосковье полиция накрыла цех, производивший контрафактный алкоголь

В Подмосковье полиция накрыла подпольный цех по производству спиртосодержащих напитков.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, цех работал на территории складских помещений в селе Семеновское Дмитровского городского округа Московской области.

Когда "на производство" нагрянула полиция, там трудились трое уроженцев Средней Азии. Они разводили спирт водой из-под крана прямо в бутылках.

"С помощью красителей и ароматизаторов бутлегеры придавали спиртовой смеси внешний вид виски и коньяка. Поддельные этикетки и схожая с оригинальной тара позволяли позиционировать незаконно произведенный алкоголь как продукцию известных российских и мировых брендов, якобы поставляемую в магазины беспошлинной торговли. Производительность подпольного цеха составляла более 10 тысяч литров в неделю", — говорит Волк.

Во время обыска были обнаружены и изъяты 15 тысяч "готовых к отгрузке" бутылок, а также 30 тонн этилового спирта, поддельные акцизные марки, стеклотара и фурнитура.

Общая стоимость изъятого — более 5 млн рублей.