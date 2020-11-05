Ракетчики Восточного военного округа отразили удары условного врага

Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 и радиолокационные подразделения Восточного военного округа в ходе тренировки уничтожили условного противника.

Радиолокационные системы обнаружили и опознали врага, а расчёты комплексов С-400 при входе целей в зону поражения уничтожили авиацию условного противника электронными пусками.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, операторы РЛС обнаружили низколетящие цели и передали их координаты на командный пункт для последующего их уничтожения.

Электронная аппаратура моделировала полёт сразу нескольких воздушных целей на разных высотах.