Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 и радиолокационные подразделения Восточного военного округа в ходе тренировки уничтожили условного противника.
Радиолокационные системы обнаружили и опознали врага, а расчёты комплексов С-400 при входе целей в зону поражения уничтожили авиацию условного противника электронными пусками.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, операторы РЛС обнаружили низколетящие цели и передали их координаты на командный пункт для последующего их уничтожения.
Электронная аппаратура моделировала полёт сразу нескольких воздушных целей на разных высотах.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...